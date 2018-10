Wall Street sluit met winst na handelsdeal

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag van de nieuwe maand en van het vierde kwartaal met winst gesloten. Het beurssentiment was positief na de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Canada over een Noord-Amerikaans handelsakkoord. Automaker Tesla maakte verder een flinke koerssprong na de deal met toezichthouder SEC.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.651,21 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2924,59 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 8037,30 punten.

De VS en Canada bereikten maandagochtend op het nippertje voor het verstrijken van een deadline alsnog een akkoord over de aanpassing van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, dat voortaan het Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord (USMCA) heet. Met de deal zijn nieuwe importheffingen op Canadese producten afgewend.

Het aandeel Tesla won dik 17 procent, drie procentpunten meer dan de 14 procent die Tesla vrijdag juist had ingeleverd. De maker van elektrische auto’s trof afgelopen weekend een schikking met beurswaakhond SEC, die de onderneming en topman Elon Musk had aangeklaagd wegens fraude. Met de schikking krijgen investeerders meer duidelijkheid over de gevolgen van de kwestie én de zekerheid dat topman en boegbeeld Musk bij Tesla blijft.

General Electric (GE) steeg 7,1 procent. Topman John Flannery treedt veertien maanden na zijn aanstelling af en wordt per direct opgevolgd door buitenstaander Lawrence Culp.

Facebook ging 1,2 procent omlaag. Het bedrijf achter onder meer het grootste sociale netwerk ter wereld maakte vrijdag bekend dat hackers mogelijk toegang hebben gekregen tot gegevens van 50 miljoen gebruikers. Brussel kan de technologiegigant een boete van maximaal 1,6 miljard euro opleggen als blijkt dat Facebook fouten heeft gemaakt.

De olieprijzen stegen naar het hoogste niveau sinds 2014 door onder meer toenemende zorgen over hernieuwde sancties van de VS tegen olieproducent Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent tot 75,53 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder en kostte 85,04 dollar per vat.

De euro was 1,1580 dollar waard, tegen 1,1565 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.