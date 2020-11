Wall Street sluit met kleine plussen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine winsten gesloten. Wall Street verwerkte onder meer berichten dat er in Washington weer verder onderhandeld gaat worden over een nieuw crisissteunpakket. Beleggers waren tegelijk ook bezorgd door het nieuws dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan een kwart miljoen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.483,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 3581,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 11.904,72 punten.

De aandacht ging ook uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen, die tegenvielen. Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is gestegen, voor het eerst in vijf weken. Economen hielden in doorsnee juist rekening met een daling.

L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, won bijna 18 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Warenhuisketen Macy’s kwam ook met cijfers en kreeg er ruim 2 procent bij.

Maker van chips en grafische kaarten Nvidia (plus 0,1 procent) opende eveneens de boeken over de afgelopen periode. Er werd gewaarschuwd voor iets zwakkere verkopen van chips voor datacenters in het lopende kwartaal. Verder werden de resultaten van de maker van speakers Sonos goed ontvangen. Het aandeel won bijna 30 procent.

Mediabedrijf Discovery won daarnaast dik 2 procent. De onderneming kwam met plannen om een eigen streamingdienst te lanceren. Ook Google kwam met streamingnieuws. Zijn Stadia-gamestreamingdienst is binnenkort ook beschikbaar voor de iPhone van Apple. Het aandeel van Google-moeder Alphabet steeg 1 procent, terwijl Apple 0,5 procent meer waard werd.

De euro was 1,1879 dollar waard, tegenover 1,1840 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 41,90 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 44,36 dollar per vat.