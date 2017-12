Wall Street sluit met kleine plussen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. Beleggers in de Verenigde Staten kregen wat bedrijfsnieuws en nieuwe macro-economische cijfers te verwerken. Toch bleef de handel dun. Ook op Wall Street hebben veel mensen tussen kerst en oud en nieuw vrij genomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 24.774,30 punten. De bredere S&P 500-index won ook 0,1 procent, tot 2682,62 punten. Schermenbeurs Nasdaq bleef nagenoeg onveranderd op 6939,34 punten. In tegenstelling tot de Europese beurzen waren de beurzen in New York dinsdag ook al open. Toen gingen de graadmeters nog iets omlaag.

Maker van elektrische auto’s Tesla leverde een kleine 2 procent in, omdat een analist zijn prognose voor de verkopen van het bedrijf wat heeft teruggeschroefd. Ook Celgene werd lager gezet, wegens een verlaagde prognose van marktkenners. Het biotechbedrijf zakte eveneens zo’n 2 procent.

Verder ging softwareproducent Pareteum bijna 14 procent omlaag, nadat het bedrijf zijn beurswaarde dinsdag nog zag verdubbelen. De onderneming heeft naar eigen zeggen grote stappen gezet met de ontwikkeling van diensten ter ondersteuning van blockchain-technologie.

Retailers Macy’s en Kohl’s verloren ook na stevige koerswinsten van een dag eerder. Beleggers zetten de aandelen respectievelijk 4,5 en bijna 3 procent lager.

Apple beleefde dinsdag nog een koersval van 2,5 procent, nu sloot de techreus vlak. Kenners menen dat de verkoop van de nieuwe iPhone X enigszins tegenvalt.

De olieprijzen zakten weer wat in, nadat in verband met een geëxplodeerde Libische oliepijpleiding op Tweede Kerstdag nog de hoogste prijs in tijden werd bereikt voor een vat Amerikaanse olie. Hiervoor werd woensdag, met een bedrag van 59,61 dollar, 0,6 procent minder betaald. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 66,44 dollar per vat.

De euro was 1,1894 dollar waard, tegen 1,1896 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.