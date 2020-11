Wall Street sluit met groene koersenborden

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geëindigd, waarmee de koersverliezen van een dag eerder werden weggepoetst. Beleggers op Wall Street bleven attent op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus en de dreiging van strengere lockdownmaatregelen, met nog steeds hoop op een snel coronavaccin. Entertainment- en mediaconcern Walt Disney en de maker van netwerkapparatuur Cisco Systems stonden in de schijnwerpers na publicatie van cijfers.

De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 29.479,81 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 3585,15 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 11.937,84 punten.

Het aandeel Walt Disney steeg 2,2 procent. De onderneming sloot het afgelopen kwartaal af met een verlies, maar het tekort was minder groot dan analisten hadden gevreesd. Uit de cijferpresentatie kwam onder meer naar voren dat de streamingdienst Disney+ sterk presteerde. Verder was sprake van voorzichtig herstel bij de pretparken van Disney.

Cisco ging ruim 7 procent vooruit. Vooral de vooruitzichten die het bedrijf schetste, konden op goedkeuring van beleggers rekenen. Cisco verwacht dat met het economisch herstel ook de investeringsbereidheid in netwerkapparatuur weer zal toenemen, onder meer bij overheden.

Chiptoeleverancier Applied Materials werd 4,3 procent hoger gezet dankzij goede kwartaalresultaten en prognoses.

E-sport- en gamebedrijf DraftKings kwam ook met beter dan verwachte prestaties op de proppen. Het bedrijf verhoogde verder zijn verwachtingen voor het hele jaar. Dat werd beloond met een koerswinst voor DraftKings van bijna 6 procent.

Daarnaast maakte de Universiteit van Michigan bekend dat op basis van voorlopige cijfers het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in november is gedaald naar het laagste niveau sinds augustus. De stemming wordt vooral gedrukt door het oplaaiende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

De euro noteerde 1,1833 dollar, tegenover 1,1823 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent in prijs tot 40,20 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 42,78 dollar per vat.