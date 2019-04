Wall Street sluit licht lager

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten een flinke stroom aan kwartaalberichten van bedrijven. Onder andere het geplaagde Boeing kwam met cijfers. Ook was er nieuws over Netflix.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.597,05 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 2927,25 punten, en technologiebeurs Nasdaq daalde eenzelfde percentage, naar 8102,02 punten.

Boeing zette een streep door zijn prognoses voor dit jaar. De vliegtuigbouwer staat al een tijd onder druk na twee dodelijke crashes in korte tijd met het type Boeing 737 MAX. Het bedrijf wil nu eerst meer zekerheid over de financiële impact van die problemen. Beleggers hadden dit al een beetje zien aankomen. Het aandeel ging 0,4 procent omhoog.

Netflix leverde 2 procent in. De streamingdienst heeft zijn financieringskosten verlaagd en de omvang van een nieuwe obligatielening vergroot. Netflix zegt het extra geld nodig te hebben om dreigende concurrentie het hoofd te bieden. Onder meer Disney, Apple en Comcast werken aan het opzetten van eigen streamingdiensten.

Verder openden telecomconcern AT&T (min 4,1 procent), defensiebedrijf Northrop Grumman (min 4,3 procent) en graafmachinefabrikant Caterpillar (min 3 procent) de boeken. Aan de techkant kwamen chipconcern Texas Instruments (plus 1,8 procent), biotechnoloog Biogen (min 2,5 procent), internethandelaar eBay (plus 5,1 procent) en Snap (min 6,1 procent), het bedrijf achter de app Snapchat, met hun resultaten.

In de oliesector tekende zich daarnaast een overnamestrijd af rond Anadarko Petroleum. Oliebedrijf Occidental heeft een nieuw bod, van 57 miljard dollar gedaan op branchegenoot Anadarko. Dat is flink hoger dan de prijs die rivaal Chevron op tafel wil leggen voor Anadarko. Het aandeel Occidental zakte bijna 1 procent en Anadarko ging een kleine 12 procent omhoog. Chevron leverde ruim 3 procent aan beurswaarde in.

De euro was 1,1158 dollar waard, tegen 1,1192 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 65,77 dollar. Brent werd een fractie duurder op 74,53 dollar per vat.