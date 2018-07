Wall Street sluit iets lager

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gesloten met minieme verliezen. Het sentiment werd beïnvloed door de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei dat de VS klaarstaat om alle uit China ingevoerde producten extra te gaan belasten. Verder verwerkten beleggers een reeks bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 25.058,12 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2801,83 punten. Techbeurs Nasdaq leverde ook 0,1 procent in op 7820,20 punten.

Trump zei in een interview met nieuwszender CNBC dat hij bereid is om heffingen in te voeren op alle producten op China, wat neerkomt op 505 miljard dollar aan handelswaar. De VS en China hebben vooralsnog over en weer voor 34 miljard dollar aan importtarieven opgelegd.

De euro zat in de lift na de kritiek van Trump op de renteverhogingen van de Federal Reserve. De eenheidsmunt was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1705 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.

Bij de bedrijven won Microsoft 1,8 procent. De techreus profiteerde afgelopen kwartaal van een grotere vraag naar onder meer geheugenopslag via het internet. Clouddiensten en softwarepakket Office gaven zowel de omzet als de winst van het technologieconcern een boost.

Industrieel concern Honeywell krikte zijn verwachtingen voor dit jaar nog maar eens op. Volgens het bedrijf werd een uitstekend tweede kwartaal gedraaid, mede dankzij de sterke vraag naar zijn producten vanuit de luchtvaartindustrie, zoals vliegtuigmotoren en cockpitonderdelen. Het aandeel won 3,8 procent.

Branchegenoot GE zag zijn winst kelderen op een hogere omzet en zakte 4,4 procent. Vooral de divisie die zich bezighoudt met energie presteerde overduidelijk minder. Dit werd deels gecompenseerd door de divisies luchtvaart en gezondheid. Oliedienstverlener Schlumberger kwam uit de rode cijfer, maar zakte 1,2 procent. Uitzender ManpowerGroup steeg 0,2 procent na cijfers.

Facebook onderzoekt de samenwerking met een data-analysebedrijf omdat mogelijk voorwaarden van het techbedrijf zijn geschonden. Het bedrijf zou mogelijk contacten met het Kremlin en met Amerikaanse overheden onderhouden. Facebook steeg 0,9 procent.

Vliegtuigmaker Boeing wist op de luchtvaartshow in Farnborough de afgelopen dagen voor tientallen miljarden dollars aan nieuwe bestellingen binnen te slepen, gelet op de cataloguswaarde. Daarmee presteerde het beter dan zijn Europese rivaal Airbus. Boeing zakte uiteindelijk 0,1 procent.

Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent in prijs tot 70,46 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 73,00 dollar per vat.