Wall Street sluit hoger na rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Wall Street verwerkte het rentebesluit van de Federal Reserve, waarbij de Amerikaanse centrale bank de deur voor een renteverlaging dit jaar opende. De rente in de Verenigde Staten bleef nu nog onveranderd. Verder volgden beleggers de ontwikkelingen aan het handelsfront.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.504,00 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2926,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7987,32 punten.

De Fed gaf aan meer onzekerheden voor de Amerikaanse economie te zien en gepast te zullen optreden om de economische groei te ondersteunen. Veel economen rekenen nu op een renteverlaging in juli, wat de eerste stap omlaag in meer dan tien jaar zou zijn.

President Donald Trump liet weten zijn Chinese collega Xi Jinping later deze maand te ontmoeten op de G20-top in Japan. Xi benadrukte dat het belangrijk is om naar elkaars zorgen te luisteren. De twee leiders zouden met elkaar telefonisch gesproken hebben. Deze toenadering komt na een tijd van negatieve retoriek tussen de twee economische grootmachten.

Verfproducent Axalta Coating Systems sprong bijna 14 procent omhoog. Het bedrijf bekijkt zijn strategische opties, waaronder het verkopen van de onderneming. Softwarebedrijf Adobe, bekend van Photoshop, won ruim 5 procent na goede kwartaalcijfers.

Southwest Airlines (min 0,4 procent) stond ook in de belangstelling. De pilotenvakbond van de luchtvaartmaatschappij wil compensatie van Boeing (min 1,4 procent) voor het aan de grond houden van de 737 MAX, na twee crashes met het toestel in korte tijd. De piloten zouden loon hebben misgelopen. Southwest is de grootste gebruiker van de 737 MAX, met een vloot van 34 vliegtuigen. Southwest kwam ook met nieuwe prognoses.

Google-moeder Alphabet leverde licht in. De internetgigant hield zijn aandeelhoudersvergadering. Daar waren protesten van werknemers, aandeelhouders en activisten, met onder meer een oproep om niet terug te keren naar China vanwege zorgen over mensenrechten in het land.

De euro was 1,1229 dollar waard, tegen 1,1220 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 54,38 dollar. Brentolie ging 0,3 procent omhoog tot 62,35 dollar per vat.