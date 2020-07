Wall Street sluit hoger na Fed-besluit

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten na het rentebesluit van de Federal Reserve. Die beloofde opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen, en liet de rente in de Verenigde Staten zoals verwacht ongemoeid. Daarnaast openden onder andere Boeing, Starbucks en General Electric de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.539,57 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 3258,44 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 10.542,95 punten.

Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal waarschijnlijk de sterkste krimp ooit doorgemaakt. Dat het aantal virusbesmettingen nu weer omhoog gaat, is in de ogen van het centralebankhoofd geen goed teken. De Fed pompt al geruime tijd heel veel geld in de economie, onder meer door het opkopen van Amerikaanse staatsleningen en bedrijfsobligaties.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer naar chipmaker Advanced Micro Devices (AMD). Het aandeel steeg 12,5 procent, nadat het bedrijf zijn omzetprognose verhoogde. AMD profiteerde van de sterk toegenomen vraag naar chips voor datacenters en pc’s als gevolg van thuiswerken.

Vliegtuigbouwer Boeing had niet alleen te kampen met het nog altijd aan de grond blijven van zijn 737 MAX-toestellen, maar ook met de gevolgen van de coronapandemie voor de luchtvaartsector. Het bedrijf leed verlies. Boeing zakte op de beurs bijna 3 procent in waarde. General Electric verloor meer dan 4 procent na de melding van een miljardenverlies in het afgelopen kwartaal.

Ook koffieketen Starbucks (plus 3,7 procent) opende de boeken en boekte een verlies in de afgelopen periode. Wel is er wat herstel zichtbaar. Internethandelaar eBay profiteerde juist van het feit dat mensen meer online aankopen deden. Toch reageerden beleggers niet enthousiast. De koers van EBay ging ruim 3 procent omlaag.

Een opvallende stijger was Eastman Kodak. Het bedrijf dat ooit befaamd was om zijn fotorolletjes wil zich met behulp van een overheidslening omvormen tot producent van grondstoffen voor medicijnen. Het bedrijf werd ruim 300 procent meer waard nadat de handel in het aandeel enige tijd werd stilgelegd.

De euro was 1,1783 dollar waard, tegenover 1,1772 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 41,29 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 43,79 dollar per vat.