Wall Street sluit hoger de dag af

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Maatregelen tegen het nieuwe coronavirus worden verder versoepeld, waardoor de hoop op verder economisch herstel onder beleggers aanhoudt. Tegelijkertijd zijn er zorgen om politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China om Hongkong. Ook mondden wijdverspreide Amerikaanse protesten over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen de voorbije dagen geregeld uit in rellen.

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie 1,1 procent hoger op 25.742,65 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,8 procent vooruit tot 3080,82 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 9608,38 punten.

Bedrijven in de reis- en toerismesector profiteren van de opleving van de economische activiteit. In verschillende Europese landen, waaronder de economische grootmacht Duitsland, wordt toegewerkt naar een versoepeling van reisrestricties. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 1,5 procent.

Facebook eindigde 0,4 procent hoger procent, na verliezen eerder op de dag. BInnen het techbedrijf wordt openlijk gediscussieerd over het beleid ten aanzien van controversiële berichten van de Amerikaanse president Donald Trump. Topman Mark Zuckerberg blijft achter zijn keuze staan om geen begeleidend commentaar te zetten bij Trumps bericht dat schieten op plunderaars lijkt te vergoelijken. Tal van medewerkers van de socialmediagigant hebben uit onvrede daarover hun werk neergelegd.

Fabrikanten van vuurwapens eindigden voornamelijk hoger door de maatschappelijke onrust. Smith & Wesson Brands steeg ruim 10 procent terwijl Sturm Ruger 4,4 procent meer waard werd. Wapen- en munitiebedrijven met een beursnotering zitten al enige dagen in de lift door de soms gewelddadige protesten tegen racisme en politiegeweld.

Betalingsdienstverlener MoneyGram werd bijna 30 procent meer waard door overnamenieuws. Branchegenoot Western Union (plus 11,3 procent) zou het bedrijf willen overnemen.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1177 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,1 procent duurder op 36,89 dollar, Brent won 3,4 procent tot 39,63 dollar.