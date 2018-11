Wall Street sluit hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag in de plus geëindigd. Daarmee werden de kleine minnen van eerder op de dag weggewerkt. Beleggers keken vooruit naar een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping bij de G20-top in Buenos Aires.

In de Argentijnse hoofdstad ondertekende Trump ook een nieuw handelsakkoord met Canada en Mexico. Bij de bedrijven ging veel aandacht uit naar hoteluitbater Marriott, die is getroffen door een groot datalek.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 25.538,46 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,8 procent tot 2759,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er eveneens 0,8 procent bij en stond op 7330,54 punten.

Groot vraagteken is of de ontmoeting tussen Trump en Xi tot verbeterde relaties tussen de Verenigde Staten en China zal leiden. Trump twitterde eerder nog dat er „nog een lange weg te gaan is” in de handelsoorlog met China, maar liet daarna weten dat er „goede voortekenen zijn”.

Marriott leverde 5,6 procent in. Starwood, een dochteronderneming van de hoteluitbater, is getroffen door een datalek waarbij gegevens van mogelijk een half miljard hotelgasten op straat zijn beland. Diverse Amerikaanse staten kondigden onderzoeken aan naar de zaak.

HP Inc. presenteerde zijn jaarcijfers. De computer- en printermaker HP liet weten in zijn gebroken boekjaar de nettowinst meer dan verdubbeld te hebben dankzij een forse belastingmeevaller. De omzet steeg weliswaar, maar de kosten liepen bijna even hard op. Het aandeel HP Inc. dikte 0,6 procent aan.

Tesla (plus 2,7 procent) produceerde meer dan duizend stuks van de Model 3 op één dag. De maker van elektrische auto’s wil de productie nu stabiel krijgen op dat niveau en de kosten terugbrengen.

Industrieel concern General Electric (GE) kreeg een flinke tik nadat twee analisten zorgen hadden geuit over de liquiditeit van het bedrijf. Het aandeel daalde 5,5 procent.

De euro was 1,1320 dollar waard, tegen 1,1322 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 50,63 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,3 procent tot 58,71 dollar per vat.