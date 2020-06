Wall Street sluit gemengd na rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag gemengd gesloten. Beleggers op Wall Street waren met hun aandacht vooral bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Die gaf aan dat het nodig is om de rente nog lang op een laag niveau te houden. Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte in een toelichting dat de situatie momenteel erg onzeker is. Recente cijfers over de arbeidsmarkt leken mee te vallen, maar er is volgens het centralebankhoofd nog een lange weg te gaan.

De Dow-Jonesindex eindige 1 procent lager op 26.989,99 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3190,14 punten. Techbeurs Nasdaq won wel, met 0,7 procent tot 10.020,35 punten. Daarmee sloot de graadmeter voor het eerst boven de 10.000 punten. Dinsdag noteerde de Nasdaq tussentijds al iets boven die grens.

De Federal Reserve gaat er vanuit zijn rentetarief tot op zijn minst 2022 dichtbij bij de nul te houden om de economie te helpen herstellen. Ook wordt voorlopig doorgegaan met het massaal opkopen van obligaties. De Fed had eerder al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd. Woensdag werd niet nog eens aan de rente gesleuteld. De beleidsmakers van de Fed waren het daar unaniem over eens geworden.

Bij de bedrijven was er aandacht voor koffieketen Starbucks, die met voorlopige kwartaalcijfers kwam en op de beurs ruim 4 procent lager eindigde. De omzet nam af door de coronacrisis en er werd verlies geleden. Tesla was daarentegen een grote winnaar met een plus van 9 procent. Het aandeel van de maker van elektrische auto’s sloot voor het eerst ooit boven de 1000 dollar. Tesla staat op het punt om zijn elektrische vrachtwagen in massaproductie te nemen.

Verder wil Boeing probleemtoestel 737 MAX naar verluidt eind deze maand weer laten testen. De precieze datum voor deze vlucht met piloten van de Federal Aviation Administration (FAA) achter de stuurknuppel zou alleen nog niet definitief vastgesteld zijn. Boeing zou ook nog een aantal zaken moeten afronden voor dat de test daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het aandeel zakte ruim 6 procent.

De euro was 1,1379 dollar waard, tegen 1,1351 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 38,95 dollar. Brentolie zakte juist 0,1 procent in prijs tot 41,15 dollar.