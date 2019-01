Wall Street sluit flink in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse verliezen gesloten. Het sentiment stond onder druk door zorgen over de wereldeconomie, handelsspanningen en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid. Verder waren er resultaten van verschillende bedrijven.

De Dow-Jonesindex verloor 1,2 procent op 24.404,48 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2632,90 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 7020,35 punten.

Maandag bleef Wall Street dicht vanwege Martin Luther King Day. Amerikaanse beleggers verwerkten dus nu pas het nieuws dat de Chinese economie vorig jaar met 6,6 procent groeide. Dat is het traagste tempo sinds 1990 en werd voor een groot deel veroorzaakt door de handelsvete met de Verenigde Staten.

In de media werd gemeld dat de Amerikaanse regering weigert voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan het bezoek van de Chinese vicepremier Liu He aan Washington later deze maand. Naar verluidt vinden de VS dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt in de handelsgesprekken.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) en oliedienstverlener Halliburton publiceerden resultaten. J&J rekent op een zwakkere groei dit jaar en verloor 1,4 procent. Halliburton keerde terug naar een positief resultaat in de laatste periode van het jaar, maar ging 3 procent omlaag. De producent van gereedschap Stanley Black & Decker werd 15,5 procent lager gezet na tegenvallende verwachtingen.

Mastercard leverde 1,3 procent in. De creditcardfirma kreeg van Brussel een boete van ruim 570 miljoen euro vanwege schending van mededingingsregels.

Internethandelaar eBay sprong ruim 6 procent omhoog, na een brief van de activistische aandeelhouder Elliott Management aan het bestuur met voorstellen om meer waarde te creëren bij het bedrijf. Arconic, dat onderdelen levert aan de auto- en luchtvaartindustrie, kelderde 16 procent, na het afblazen van een verkoop van de onderneming.

Daarnaast werd bekend dat de verkoop van bestaande woningen in de VS is gedaald naar het laagste niveau in ruim drie jaar. Door de stijgende huizenprijzen en het krappe aanbod hebben vooral starters het moeilijk om een huis te vinden.

De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1358 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,3 procent tot 52,57 dollar en Brent zakte 2 procent tot 61,51 dollar per vat.