Wall Street sluit februari negatief af

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag op de laatste handelsdag van de turbulente beursmaand februari opnieuw in het rood gesloten. De vrees voor snellere rentestappen bleef boven de markt hangen terwijl de oliebedrijven onder druk stonden door de lagere olieprijzen. Daarnaast kregen beleggers bedrijfscijfers en een nieuwe raming van de economische groei in de Verenigde Staten te verwerken.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent lager op 25.029,20 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent tot 2713,83 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 7273,01 punten. Dinsdag waren ook al flinke verliezen te zien.

Begin februari gingen de beurzen hard omlaag door zorgen dat de Federal Reserve de rente sneller kan verhogen, en deze verliezen konden niet worden goedgemaakt. Er is nu een einde gekomen van tien maanden met winsten op rij voor de graadmeters in New York. Voor de S&P is het met een koersdaling van 3,9 procent de slechtste beursmaand in twee jaar.

De groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal is naar beneden bijgesteld naar 2,5 procent op jaarbasis. Eerder werd nog een groei van 2,6 procent gemeld. Verder werd bekend dat de voorlopige woningverkoop in de VS in januari is gedaald naar het laagste niveau in ruim drie jaar en bleek dat de bedrijvigheid rond Chicago flink is afgezwakt.

De olieprijzen gingen omlaag na het bericht dat de Amerikaanse voorraden sterker zijn gegroeid dan voorspeld. Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 61,54 dollar en Brent daalde 1,3 procent tot 65,78 dollar. Olieconcern ExxonMobil verloor 2,3 procent en Chevron zakte 1,5 procent. Oliedienstverlener Halliburton gaf 2,5 procent prijs.

Doe-het-zelfketen Lowe’s verloor 6,5 procent. Het bedrijf voerde de omzet afgelopen kwartaal op, maar zette een lagere winst in de boeken. De grotere branchegenoot Home Depot zakte 1,5 procent. Kantoorartikelenhandelaar Office Depot dook 9,3 procent in de min na resultaten.

Farmaceut Valeant kelderde meer dan 11 procent onder druk van teleurstellende cijfers en verwachtingen. Biotechnoloog Celgene ging 9 procent onderuit. De Amerikaanse toezichthouder FDA geeft geen goedkeuring aan een experimenteel middel van Celgene tegen multiple sclerose.

De euro was 1,2201 dollar waard, tegen 1,2216 bij het slot in Europa.