Wall Street scherpt records aan

De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag nieuwe records gehaald. Beleggers leken hun zorgen over het nieuwe coronavirus opzij te hebben geschoven en richtten zich vooral op de kwartaalresultaten van bedrijven.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 29.551,42 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,7 procent tot 3379,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 9725,96 punten. Voor alle drie de graadmeters een record.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verscheen opnieuw in het Amerikaanse Congres om het monetair beleid van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten verder toe te lichten. Dinsdag had Powell het huidige rentebeleid al verdedigd. Hij verklaarde ook dat de Fed de economische impact van het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt. De komende weken komt daar meer duidelijkheid over, zei hij woensdag.

Uber-concurrent Lyft zette in het vierde kwartaal van vorig jaar meer dan 1 miljard dollar aan omzet in de boeken, flink meer dan een jaar eerder. Maar het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, dat alleen in Noord-Amerika actief is, voorziet voor 2020 een tragere groei. Het aandeel Lyft zakte meer dan 10 procent. Woninginrichter Bed Bath & Beyond kelderde ruim 20 procent, na bekendmaking van tegenvallende verkoopcijfers in december en januari.

Cruisebedrijf Carnival liet weten dat het coronavirus gevolgen zal hebben voor zijn resultaten. Die gevolgen leken beleggers niet tegen te vallen. Het aandeel steeg 2,6 procent.

E-commerceplatform Shopify verraste met een sterke omzet. het bedrijf werd daarbij geholpen door de verkopen tijdens koopjesfestijn Black Friday en Cyber Monday. Het aandeel van het Canadese bedrijf, dat in de Verenigde Staten een beursnotering heeft, ging 7,8 procent omhoog.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer zorgdienstverlener CVS Health, bierbrouwer Molson Coors Brewing Company, farmaceut Teva Pharmaceutical, goudproducent Barrick Gold, handelaar in landbouwproducten Bunge en kredietbeoordelaar Moody’s.

De euro was 1,0874 dollar waard tegen 1,0894 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 51,53 dollar. Brentolie steeg 3,9 procent in prijs tot 56,11 dollar per vat.