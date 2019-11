Wall Street scherpt records aan

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met nieuwe records de handel uitgegaan, geholpen door bemoedigende berichten van het handelsfront. Bij de bedrijven was entertainmentconcern Walt Disney een opvallende stijger, vooral dankzij de populariteit van zijn onlangs gelanceerde streamingdienst Disney+.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,2 procent hoger op 28.121,68 punten. De brede S&P 500 won ook 0,2 procent tot 3140,52 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,2 procent naar 8647,93 punten.

Volgens de Chinese overheid is een „consensus bereikt” over het beslechten van een aantal pijnpunten in het handelsconflict met de VS. De Amerikaanse president Donald Trump bestempelde de voortgang van de onderhandelingen als erg goed. De situatie in Hongkong vormt mogelijk een struikelblok. Peking riep de Amerikaanse ambassadeur in China op het matje. Hij zou zich moeten uitspreken tegen de Amerikaanse inmenging in de kwestie Hongkong.

Disney won 1,3 procent, geholpen door de klantenaanwas bij Disney+. Het bedrijf zou goed zijn voor gemiddeld een miljoen nieuwe klanten per dag. De mobiele app van Disney+ zou ook al miljoenen keren zijn gedownload.

Verder kreeg elektronicaketen Best Buy de handen van beleggers op elkaar, geholpen door zonnige vooruitzichten vooruitlopend op het feestdagenseizoen. Het aandeel won bijna 10 procent. Het tegenovergestelde gold voor budgetketen Dollar Tree dat 15 procent verloor, mede door het mindere perspectief dat werd geboden.

Intel won 0,2 procent. De chipreus zou de opties bekijken voor zijn connected home-divisie, waaronder een verkoop. Leverancier van software en systemen HP Enterprise verloor 8,5 procent na cijfers. Onder meer vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen tegen.

Verder reageerden beleggers op tegenvallende cijfers over de verkoop van nieuwe woningen en het consumentenvertrouwen. Data over de prijsontwikkeling van huizen in grote steden en groothandelsvoorraden waren wel goeddeels als verwacht.

De euro was 1,1024 dollar waard tegen 1,1014 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 58,35 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 64,23 dollar per vat.