Wall Street positief over ondertekenen handelsdeal

Op de Amerikaanse aandelenbeurzen is positief gereageerd op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten. De graadmeters op Wall Street stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers verwerkten tevens weer een keur aan bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 29.061 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3291 punten en technologiebeurs Nasdaq won ook 0,2 procent, tot 9273 punten.

President Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben hun handtekening gezet onder een zogeheten fase 1-handelsdeal. Daarmee maken de twee landen een pas op de plaats in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden ontstond. De Amerikaanse regering wil na deze ondertekening snel werk maken van een volgende ronde van onderhandelingen, al duurt het mogelijk nog maanden voor er een vervolgakkoord komt.

De handtekeningen van woensdag zijn naar verwachting goed voor de economie wereldwijd en brengen de financiële markten wellicht in rustiger vaarwater. De VS en China sloegen elkaar de voorbije maanden om de oren met hogere handelstarieven en andere ingrepen, met veel onrust en onzekerheid tot gevolg.