Wall Street positief over aanzet tot heropenen economie

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden positief op plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om met nieuwe, flexibele richtlijnen te komen voor het heropenen van de Amerikaanse economie. Verder waren er nieuwe cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die meevielen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 23.537,68 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2799,55 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 8532,36 punten.

Het is de bedoeling van Trump om de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. Sinds de lockdown door het coronavirus zitten miljoenen Amerikanen zonder werk. In de Verenigde Staten hebben de afgelopen maand meer dan 20 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Afgelopen week ging het om ruim 5,2 miljoen aanvragen, iets minder dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Verder waren er diverse bedrijven die de boeken openden. Zo hield vermogensbeheerder BlackRock (plus 3,6 procent) zijn winst op peil, maar zag wel dat zijn klanten hun geld terugtrokken uit langetermijnbeleggingen. Morgan Stanley ging een fractie omlaag. De bank heeft in het eerste kwartaal onder druk van de coronapandemie bijna een derde minder winst behaald dan een jaar eerder.

Bandenproducent Goodyear verwacht verder fors lagere resultaten en schrapte zijn kwartaaldividend. Daarop werd het aandeel 6,5 procent lager gezet. Oliebedrijf ConocoPhillips trok op zijn beurt de winstverwachting in en verloor 3,5 procent.

Medisch toeleverancier Abbott Laboratories zette daarentegen een hoger dan verwachte omzet en winst in de boeken en kreeg er bijna 6 procent aan beurswaarde bij. Chipbedrijven als Intel, AMD en Nvidia wonnen verder tot bijna 5 procent na goede resultaten van de Taiwanese chipgigant TSMC. Die worden gezien als een goed teken voor de hele chipmarkt.

De euro was 1,0838 dollar waard, tegen 1,0842 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 19,59 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 28,12 dollar.