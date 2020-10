Wall Street opgelucht over verbetering gezondheid Trump

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street reageren met opluchting op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag mogelijk al het ziekenhuis mag verlaten. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus, wat zorgde voor schrik op de financiële markten in New York.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 27.917 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3379 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,1 procent op 11.195 punten.

Trump liet zich zondag al even in het openbaar zien. De president reed in een auto een kort rondje langs aanhangers die zich op straat hadden verzameld. Volgens Trumps lijfarts Sean Conley heeft de president zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en wordt verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft. Inmiddels is Trump alweer volop aan het twitteren.

Bij de bedrijven is er belangstelling voor farmaceut Bristol-Myers-Squibb. Die koopt voor 13,1 miljard dollar het bedrijf MyoKardia, dat zich bezighoudt met de behandeling van hart- en vaataandoeningen. MyoKardia won op de beurs 58 procent, terwijl Bristol-Myers-Squibb 0,2 procent aan waarde verloor. De overnameprijs ligt op 225 dollar per aandeel, een premie van 61 procent op de slotkoers van MyoKardia van vrijdag. Door de overname wil Bristol-Myers-Squibb zijn eigen activiteiten rond hart- en vaataandoeningen uitbreiden. Nu is het bedrijf vooral actief met medicatie tegen kanker.

Daarnaast werd bekend dat machinebouwer Caterpillar voor 405 miljoen dollar de olie- en gasdivisie van het Britse ingenieursbedrijf Weir overneemt. Caterpillar noteerde in de eerste handelsminuten bijna 2 procent in de plus.