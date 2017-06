Wall Street opent zonder grote uitslagen

De beurzen op Wall Street zijn vrijdag zonder al te grote koersuitslagen geopend. Behalve wat cijfers over de Amerikaanse industrie, dienstensector en huizenmarkt is er weinig nieuws voorhanden om de handel richting te geven. Banken staan in de belangstelling na de positieve uitkomsten van de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.

De Dow-Jonesindex, samengesteld uit de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen, stond na een paar minuten handel 0,2 procent lager op 21.357 punten. De bredere S&P 500 stond nagenoeg vlak op 2434 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte in de vroege handel 0,1 procent naar 6231 punten.

Bij de hoofdfondsen behoorde machinebouwer Caterpillar een min van 1 procent tot de sterkste dalers na een adviesverlaging door analisten van Deutsche Bank. Boven aan de Dow stond JPMorgan Chase met een winst van 0,9 procenrt. Onderzoek door de Fed heeft uitgewezen dat de bank net als zijn branchegenoten over ruim voldoende kapitaalbuffers beschikt.

BlackBerry leverde in de eerste handelsminuten 8,5 procent in. Hoewel het technologiebedrijf afgelopen kwartaal dankzij een gewonnen patentzaak een fikse winst in de boeken wist te zetten, bleef de omzetontwikkeling achter bij de verwachtingen. Interieurwinkelketen Bed Bath & Beyond kwam ook met teleurstellende kwartaalresultaten en verloor dik 11 procent.