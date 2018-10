Wall Street opent voorzichtig

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote koersbewegingen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Onder meer oplopende geopolitieke spanningen tussen westerse mogendheden en Saudi-Arabië, als gevolg van de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, drukten het sentiment. De resultaten van Bank of America boden wat tegenwicht.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten vlak op 25.331 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2763 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7474 punten.

De in de VS wonende journalist Kashoggi verdween begin deze maand, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan. President Donald Trump zei Saudi-Arabië zwaar te straffen als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord.

Verschillende bestuurders van Amerikaanse bedrijven zegden inmiddels al wel hun deelname aan een investeerdersconferentie in Saudi-Arabië later deze maand af. Onder hen de bestuursvoorzitter van JPMorgan Chase Jamie Dimon en Ford-preses Bill Ford. BlackRock-baas Larry Fink en en zijn collega-investeerder Stephen Schwarzman van branchegenoot Blackstone zouden hun aanwezigheid heroverwegen.

Bank of America (BofA) wist het afgelopen kwartaal een recordwinst in de boeken te zetten. BofA profiteerde onder meer van de eerdere belastingverlagingen en de verbeterde economische omstandigheden. Ook de oplopende rentes deden de prestaties van de bank goed. Het aandeel steeg 0,3 procent.