Wall Street opent verdeeld

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met een wisselend beeld geopend. Beleggers op Wall Street zijn wat voorzichtig door het stijgende aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten en elders. Ook gaat de aandacht uit naar kwartaalcijfers van speelgoedmaker Hasbro en biotechnoloog Moderna, die weer met nieuws kwam over zijn onderzoek naar een coronavaccin.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 26.440 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3218 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 10.444 punten.

Moderna begint met een zogeheten fase 3-studie naar een potentieel vaccin voor het coronavirus. Het bedrijf verwacht dat er ongeveer 30.000 mensen in de VS zullen deelnemen aan het onderzoek. De Amerikaanse overheid helpt mee bij de financiering. Moderna ging bijna 7 procent omhoog.

Hasbro heeft het afgelopen kwartaal meer Play-Doh-klei en spelletjes zoals Twister en Vier op ’n Rij verkocht. Het bedrijf profiteerde ervan dat er door de uitbraak van het coronavirus meer mensen vaker thuis waren met hun kinderen. De totale opbrengsten gingen evenwel omlaag en Hasbro dook mede door kosten rond de overname van eOne, bekend van animatieserie Peppa Pig, in de rode cijfers. Het aandeel Hasbro daalde ruim 5 procent.

Garmin staat eveneens in de belangstelling. De diensten van de navigatiespecialist die sinds donderdag waren getroffen door een grote storing, lijken langzaam weer te gaan werken. Volgens de Britse krant The Guardian is het bedrijf aangevallen met gijzelsoftware. Garmin heeft dat zelf niet bevestigd. Het is ook niet duidelijk of er bij de aanval gegevens van klanten zijn verloren of gestolen. Garmin won 1 procent.

De maker van sportkleding Under Armour ging bijna 1 procent omlaag. De Amerikaanse beurswaakhond SEC doet onderzoek naar mogelijke fouten in de boekhouding. In dat onderzoek worden oprichter Kevin Plank en de financieel directeur van Under Armour genoemd.