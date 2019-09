Wall Street opent overwegend lager

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten vooral de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve af. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de nasleep van een drone-aanval in Saudi-Arabië, die de olieproductie van het land heeft gehalveerd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 26.995 punten. De brede S&P 500 zakte licht tot 2996 punten en technologiebeurs Nasdaq was vlak op 8151 punten.

De Fed kondigt woensdag naar verwachting een nieuwe renteverlaging aan, na in juli voor het eerst in ruim tien jaar de rente te hebben verlaagd. Op de financiële markten wordt voornamelijk uitgekeken naar aanwijzingen in de persconferentie van preses Jerome Powell over eventuele toekomstige maatregelen.

De Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco heeft naar verluidt aan zeker vier klanten laten weten dat olieleveringen worden verplaatst als gevolg van de aanval op olie-installaties afgelopen weekend. Het is het eerste signaal dat productieproblemen in het land problemen veroorzaken voor leveringen.

Bij de bedrijven ging Kraft Heinz 4,3 procent omlaag op het nieuws dat zijn op één na grootste aandeelhouder, 3G Capital, meer dan 25 miljoen aandelen in de levensmiddelenproducent heeft verkocht. Klusketen Home Depot kreeg een adviesverlaging bij zakenbank Guggenheim Securities en zakte 1,2 procent.