Wall Street opent overwegend in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerken nieuwe cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Daarnaast loopt het aantal besmettingen met het coronavirus hard op in het land.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 25.978 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3167 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 10.538 punten. Woensdag bereikte de techgraadmeter een nieuw record.

In de VS is inmiddels bij meer dan 3 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Volgens tellingen van The New York Times zijn in meerdere staten records van aantallen dagelijkse besmettingen verbroken.

Volgens het ministerie van Arbeid hebben vorige week nog eens 1,3 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat was minder dan een week eerder en lager dan economen in doorsnee hadden verwacht. De uitkeringscijfers staan nu weer extra in de schijnwerpers, omdat ze als eerste een beeld geven van het effect van de opleving van het aantal besmettingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Bij de bedrijven staat Walgreens Boots Alliance in de belangstelling met een min van 6,7 procent. Het drogisterijconcern sloot zijn derde kwartaal af met een stevig verlies en kondigde aan 4000 banen te schrappen. Ook Bed Bath & Beyond, een winkelketen van huishoudelijke artikelen, ziet zich genoodzaakt te reorganiseren en sluit een vijfde van zijn winkels. Het aandeel ging ruim 20 procent onderuit.

Google-moeder Alphabet steeg 0,7 procent na een nieuwe grote opdracht die technologiegigant heeft binnengehaald bij Renault. De divisie voor cloudsoftware gaat data bijhouden en opslaan van fabrieken, machines en distributieketens van de Franse autofabrikant.

De producent van netwerkapparatuur Cisco Systems klom 1,3 procent na en adviesverhoging door Morgan Stanley. Volgens de zakenbank is het aandeel Cisco momenteel ondergewaardeerd.