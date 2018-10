Wall Street opent overwegend in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend licht lager geopend. De handel blijft tegenwind ondervinden van de zorgen rond het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de oplopende rentes op staatsobligaties. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde voor de gevolgen van de handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 26.246 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2880 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7746 punten.

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste punt in zeven jaar, waardoor het voor beleggers en bedrijven duurder wordt geld te lenen. Daarnaast worden staatsleningen voor beleggers aantrekkelijker ten opzichte van aandelen als de rentes stijgen.

Het IMF stelde zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie naar beneden bij, als gevolg van de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. De groeiramingen voor beide landen, de twee grootste economieën ter wereld, zijn eveneens verlaagd. Het IMF waarschuwde verder dat crises in opkomende economieën als Turkije en Argentinië hun weerslag kunnen hebben op de mondiale economie.

Google-moeder Alphabet stond licht in het rood. Het technologiebedrijf stapt uit een aanbesteding voor een groot cloudsoftwareproject van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het project, met een geschatte waarde van 10 miljard dollar, druist in tegen de waarden van Google. Maandag stond het technologiebedrijf al in een kwaad daglicht wegens een privacylek binnen zijn sociale netwerk Google Plus.