Wall Street opent met winsten

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Het sentiment op Wall Street blijf onder druk staan door aanhoudende zorgen over de wereldwijde economie en in het bijzonder over een fikse daling van de rente op Amerikaans schuldpapier.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.745 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2825 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij op 7704 punten.

De tienjaarsrente zakte eind vorige week onder de rente op obligaties van drie maanden. Dit was sinds 2007 niet meer gebeurd. Volgens kenners zou dit kunnen betekenen dat er een recessie aanstaande is.

Southwest Airlines ging in de eerste handelsminuten 1,6 procent omhoog, ondanks een neerwaartse bijstelling van de eigen groeiramingen. Onder meer de problematiek met Boeing 737 MAX 8-toestellen, die vanwege veiligheidskwesties aan de grond moeten blijven, zetten een rem op de prestaties. Ook ongunstig weer zat de luchtvaartmaatschappij dwars, net als de shutdown van de Amerikaanse overheid.

Tesla (plus 0,6 procent) stond eveneens in de belangstelling. De nieuwe voorzitter van de autobouwer Robyn Denholm heeft het omstreden twittergedrag van topman Elon Musk verdedigd. „Twitter is tegenwoordig onderdeel van de dagelijkse bezigheden van vele zakenmensen”, liet Denholm in een interview in Sydney weten. „In mijn optiek gebruikt hij het verstandig.”