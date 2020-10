Wall Street opent met winst

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag hoger geopend. Daarmee zouden de graadmeters net als in Europa enig herstel tonen na de koersverliezen in de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer positief nieuws over de zoektocht naar een coronavaccin door farmaceut Pfizer. Ook waren er beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen, terwijl de industriële productie juist daalde.

De Dow-Jonesindex noteerde na enkele minuten handel 0,6 procent hoger op 28.672. De breed samengestelde S&P 500 dikte 0,5 procent aan tot 3500 punten, terwijl techbeurs Nasdaq ook 0,5 procent erbij kreeg op 11.771 punten.

Pfizer (plus 1,9 procent) vraagt mogelijk eind november bij de Amerikaanse medicijnwaakhond om versnelde goedkeuring van zijn potentiële vaccin tegen Covid-19. Die stap hangt af van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel, schrijft topman Albert Bourla in een open brief.

Ook Boeing wist de aandacht op zich gericht. Volgens de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA is de Boeing 737 MAX veilig en mag deze voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer vliegen. EASA verwacht dat het papierwerk voor de toelating van het vliegtuig volgende maand afgerond kan worden. Het aandeel van de vliegtuigbouwer steeg 4,5 procent.

Beleggers reageren tevens op de nieuwe kwartaalcijfers van Schlumberger (min 5 procent), waar wederom een verlies en een flink lagere omzet in de boeken ging. De oliedienstverlener verwacht dat het nog een jaar duurt voordat het bedrijf weer evenveel winst maakt als voor de coronacrisis.