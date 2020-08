Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen, nadat de brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq vrijdag naar nieuwe recordstanden stegen. Net als in Europa putten beleggers op Wall Street moed uit de positieve berichten over de behandeling van het coronavirus en een mogelijk versnelde goedkeuring van een vaccin in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent hoger op 28.106 punten. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3422 punten en de Nasdaq won 1,2 procent tot 11.446 punten.

President Donald Trump overweegt naar verluidt een experimenteel coronavaccin in een stroomversnelling te brengen zodat het middel nog voor de verkiezingen van 3 november in noodgevallen kan worden gebruikt in de VS. Ook heeft toezichthouder FDA op aanwijzing van Trump de plasmatherapie tegen Covid-19 versneld goedgekeurd.

Bedrijven in de reissector gingen omhoog. Luchtvaartbedrijven als American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines klommen tot 1,9 procent. Cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line werden tot 2 procent hoger gezet.

Investeerder Blackstone maakte verder bekend dat het de Japanse activiteiten op het gebied van consumentenzorgproducten overneemt van farmaceut Takeda. Met die deal is omgerekend 2,3 miljard dollar gemoeid. Daarnaast zou Blackstone naar verluidt zo’n 5 miljard dollar willen ophalen met de verkoop van het belang in energiebedrijf Cheniere. Het aandeel Blackstone zakte licht.

Techreus Apple gaf zijn opmars van de voorbije tijd een vervolg. Het aandeel steeg met een plus van 3 procent voor het eerst door de grens van 500 dollar. Apple werd onlangs qua beurswaarde meer dan 2 biljoen dollar waard.