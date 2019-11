Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met plussen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het sentiment werd gestuwd door positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten. Volgens berichten uit Peking is een deal aanstaande. Iets wat eerder ook al vanuit Washington klonk. Beleggers op Wall Street moeten het verder doen met een nagenoeg lege agenda.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent hoger op 27.959 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 0,4 procent bij tot 3123 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 8585 punten.

China kijkt naar verluidt al voorbij het deelakkoord over handel waar nu de laatste hand aan wordt gelegd en wil ook werk maken van gesprekken over verdere akkoorden. President Donald Trump sprak voor het weekend ook al van een mogelijk snel akkoord. Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf. China gaat ook strengere straffen opleggen aan bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden. De VS willen al langer dat China stopt met het door de vingers zien van schendingen van bijvoorbeeld patenten.

Bij de bedrijven ging General Electric (GE) 1,1 procent omhoog. Het industrieel conglomeraat hengelde de Zweedse Carolina Dybeck Happe binnen als nieuwe financieel directeur. Ze komt over van de Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk, waar ze momenteel eenzelfde rol vervult.

Verder was er wat overnamenieuws uit verschillende sectoren. Zo werd officieel bekend dat onlinebroker Charles Schwab (min 0,7 procent) in een transactie van ongeveer 26 miljard dollar zijn branchegenoot TD Ameritrade (3,4 procent) overneemt. Het is de bedoeling dat de megadeal, die voor het weekend al rondzong, in de tweede helft van 2020 wordt afgerond.

Tiffany steeg 5,7 procent. De juweliersketen komt voor 16 miljard dollar in handen van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Daarnaast steeg internetmarktplaats eBay 3,4 procent op de bekendmaking van de verkoop van zijn ticketverkoper StubHub aan Viagogo voor 4 miljard dollar.