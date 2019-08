Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Meevallende kwartaalcijfers van winkelketens Target en Lowe’s boden steun aan het sentiment op Wall Street. Verder kijken beleggers uit naar de notulen van de Federal Reserve die later op de dag worden gepubliceerd.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 26.174 punten. De breed samengestelde S&P 500 won ook 0,8 procent, tot 2923 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,8 procent vooruit tot 8010 punten.

Winkelconcern Target zag in sterke prestaties in het tweede kwartaal aanleiding zijn winstverwachting opwaarts bij te stellen. De koers stond ruim 15 procent in de plus en bewoog daarmee rond een recordniveau. Doe-het-zelfketen Lowe’s rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die hoger was dan verwacht, op een licht gestegen omzet. Lowe’s kreeg er 11 procent aan waarde bij.

De Fed komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn notulen over het beleidsvergadering van juli. De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente. In dat licht wordt al uitgekeken naar de speech van Fed-preses Jerome Powell vrijdag in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers zijn benieuwd naar aanwijzingen over eventuele verdere stimuleringsmaatregelen, nu de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten verder zijn opgelopen.