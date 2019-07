Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, die later op de dag spreekt voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Volgens hem staat de bankenkoepel gereed om in te grijpen waar nodig. Ook de hervatting van het handelsoverleg tussen China en de VS stemde de markten enigszins tevreden.

De leidende Dow-Jonesindex won in de vroege handel 0,5 procent tot 26.910 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent tot 2993 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 8200 punten.

In een vooraf gepubliceerde verklaring zei Powell dat de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie druk uitoefenen op de economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten, terwijl de inflatie zwak blijft. Hij gaf aan dat de Fed klaar staat om gepast op te treden om de economie te ondersteunen.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Levi Strauss dat bijna 10 procent verloor na cijfers. De omzet van de jeansmaker ging omhoog maar de winst daalde flink, vooral vanwege kosten voor de beursgang in maart.

Tesla won 1,6 procent. Het concern zou voorbereidingen treffen om zijn productie van elektrische auto’s op te voeren in de fabriek in Fremont, vooralsnog de enige volledige autofabriek van Tesla.