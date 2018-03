Wall Street opent met winst

De beurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten het ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en belangrijke cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,4 procent hoger op 25.272 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,4 procent, tot 2794 punten, en de technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 7624 punten.

President Donald Trump liet via Twitter weten dat Tillerson wordt bedankt voor zijn diensten en zal worden opgevolgd door CIA-directeur Mike Pompeo.

Volgens de Amerikaanse overheid gingen de consumentenprijzen op jaarbasis in februari met 2,2 procent omhoog, na een stijging met 2,1 procent in januari. Op maandbasis zwakte de inflatie echter af naar 0,2 procent, van 0,5 procent een maand eerder. Alle cijfers komen overeen met de ramingen van economen.

Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterker oplopende inflatie kan de koepel van Amerikaanse centrale banken ertoe bewegen de rente sneller te verhogen. Naar verwachting gaat de Fed volgende week de rente verder opschroeven.

Chipbedrijf Qualcomm ging bijna 5 procent omlaag. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee de overname van Qualcomm door Broadcom wordt tegengehouden. De staatsveiligheid van de VS zou met de miljardenovername in het geding komen. Broadcom noteerde juist 1,9 procent hoger.