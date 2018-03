Wall Street opent met winst

De effectenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend, waarmee een vervolg werd gegeven aan de positieve stemming op vrijdag. Beleggers op Wall Street bleven goedgemutst door het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten kwam. De macro-economische agenda is maandag nagenoeg leeg.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 25.393 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2791 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 7581 punten.

Bij de bedrijven op Wall Street kon chemiereus DowDuPont (plus 1,1 procent) op aandacht rekenen. Voorzitter Andrew Liveris legt zijn functie neer en wordt per 1 april opgevolgd door Jeff Fettig. DowDuPont ontstond in augustus vorig jaar door het samengaan van de grote Amerikaanse chemieconcerns Dow Chemical en DuPont.

In de VS is nu de zomertijd ingegaan waardoor het tijdsverschil tussen Nederland en New York vijf uur is. Als in Europa over twee weken ook de klok een uur vooruitgaat, is het tijdsverschil weer terug op zes uur.