Wall Street opent met plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, na de verliezen een dag eerder toen het sentiment werd gedrukt door handelszorgen. Beleggers op Wall Street trekken zich op aan de politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië, Hongkong en Italië en beter dan verwachte cijfers over de dienstensector in China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,8 procent hoger op 26.313 punten. De brede S&P 500 klom 0,8 procent tot 2929 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 7948 punten.

Premier Boris Johnson heeft een gevoelige nederlaag geleden in het Lagerhuis. Daar maakten parlementariërs de weg vrij voor een stemming over een voorstel dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de Europese Unie stapt. Verder trekt het bestuur van Hongkong de voorgestelde omstreden uitleveringswet formeel terug na langdurige protesten en is de politieke crisis in Italië opgelost.

Wall Street kijkt voor later op de dag uit naar de publicatie van het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Beleggers zullen goed letten op opmerkingen over de impact van de handelsoorlog met China. Dinsdag bleek nog uit cijfers van onderzoeksbureau ISM dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie vorige maand voor het eerst in drie jaar is gekrompen, mede door tegenwind van de handelsperikelen.

Bij de bedrijven is er aandacht voor onder meer prijsvechter JetBlue Airways (min 4 procent) na een omzetwaarschuwing mede door de gevolgen van de orkaan Dorian op de Bahama’s.

Vleesverwerker Tyson Foods leverde 2,3 procent in na een winstalarm voor 2019, mede als gevolg van een brand in een slachterij. Koffieketen Starbucks kwam ook met teleurstellende vooruitzichten en verloor 2,7 procent. Modebedrijf Tapestry, moeder van onder meer tassenmerk Coach, kondigde aan dat topman Victor Luis per direct opstapt en won 4,6 procent.