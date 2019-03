Wall Street opent met kleine uitslagen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. De toonaangevende Dow-Jonesindex verloor terrein vanwege een nieuwe daling van zwaargewicht Boeing. Beleggers zijn verder in afwachting op de monetaire vergadering van de Amerikaanse centrale bank later deze week en houden de ontwikkelingen rondom het Amerikaans-Chinese handelsoverleg in de gaten.

De Dow noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 25.808 punten. De brede S&P 500 stond 0,2 procent hoger op 2826 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging met 0,2 procent omhoog naar 7703 punten.

Het aandeel van vliegtuigfabrikant Boeing zakte 2,6 procent. Het Amerikaanse ministerie van Transport is naar verluidt bezig met een breed onderzoek naar de ontwikkeling van het gewraakte 737 MAX-toestel van het bedrijf.

Techreus Apple (plus 0,3 procent) maakte bekend vernieuwde versies van de iPad Air en iPad mini op de markt te brengen. De betaaldienstverleners Fidelity National Information Services (plus 2 procent) en Worldpay (plus 12,4 procent) slaan de handen ineen. Biotechnoloog Dermira verraste met een positieve uitkomst van een klinische test van een van zijn medicijnen en schoot ruim 100 procent omhoog.