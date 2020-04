Wall Street opent met kleine plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten aan de dag begonnen. Beleggers verwerken meerdere grote nieuwsberichten. De Amerikaanse werkgelegenheid liet vanwege de coronacrisis de grootste krimp in jaren zien. Daarnaast blijft de aandacht uitgaan naar de oliemarkt, waar wordt gespeculeerd over een einde van de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. Ondertussen passeerden de Verenigde Staten Italië als het land met het hoogste aantal coronadoden in een etmaal.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel een fractie hoger op 21.423 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omhoog tot 2534 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 503 punten.

De nieuwste cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid lieten een grotere daling zien dan economen hadden verwacht. ’s Werelds grootste economie verloor 701.000 banen (exclusief de landbouw).

Oliebedrijven staan na de sterke winsten van een dag eerder ook weer in de schijnwerpers. Oliekartel OPEC en bondgenoten bespreken maandag een mogelijke productiebeperking. Daarmee zou de Russisch-Saudische vete op de oliemarkt tot de verleden tijd behoren. De al eerder door president Donald Trump genoemde verlaging van 10 miljoen vaten per dag zou volgens de zogeheten OPEC+ een realistisch doel zijn. Trump gaat vrijdag met de Amerikaanse reuzen overleggen of de VS ook willen bijdragen. Chevron en ExxonMobil stegen tot ruim 3 procent.

De luchtvaartsector weet de aandacht ook weer op zich gevestigd. American Airlines (plus 2,2 procent) maakte bekend tot volgend jaar 25 vliegbestemmingen te schrappen. Daarnaast gaat de luchtvaartmaatschappij deze zomer met een afgeslankt zomerschema vliegen.

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla maakte bekend in het eerste kwartaal flink meer voertuigen aan de man te hebben gebracht. Het aandeel werd meer dan 10 procent meer waard. Techreus Facebook (min 0,8 procent) verwacht ondanks de coronacrisis geen ontslagen en wil dit jaar nog zeker 10.000 nieuwe mensen in dienst nemen.