Wall Street opent licht lager

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten de verlaagde groeiprognose voor de Chinese economie. Verder zijn er wat macro-economische gegevens en bedrijfsresultaten van onder meer winkelketens Target en Kohl’s.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 25.794 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2790 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde ook 0,1 procent, tot 7573 punten.

China heeft de economische groeiprognose voor het huidige jaar verlaagd. De groei van het bruto binnenlands product zal in 2019 uitkomen in een bandbreedte van 6 tot 6,5 procent. Eerder werd nog gesproken van een vooruitgang van ongeveer 6,5 procent. Tegelijkertijd werd onder meer een forse belastingverlaging aangekondigd en worden miljarden geïnvesteerd in infrastructuur en kleinere bedrijven.

Kort na opening komen marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector. Daarnaast is er informatie over de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten.

Het aandeel Target ging 4,4 procent omhoog, dankzij meevallende resultaten. Branchegenoot Kohl’s won 3,4 procent, na beter dan verwachte prestaties.

Papa John’s (plus 2,4 procent) kon ook op belangstelling rekenen. De pizzaketen heeft een schikking getroffen met oprichter John Schnatter, die vorig jaar aftrad als voorzitter na een racismeschandaal. Na dat vertrek ruzieden de keten en zijn naamgever om de macht bij het bedrijf. Als onderdeel van de regeling vertrekt Schnatter als bestuurslid en laat hij een rechtszaak tegen de pizzaketen varen.