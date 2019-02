Wall Street opent licht lager

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. De opgelaaide spanningen tussen kernmachten India en Pakistan drukten het sentiment op Wall Street. Ook ging de aandacht uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 26.022 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2790 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ook 0,1 procent, tot 7540 punten.

Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kashmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten. De acties kwamen nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval hadden uitgevoerd in Pakistan. De Pakistaanse premier Imran Khan wil snel met India praten over de opgelaaide spanningen.

Trump heeft in de hoofdstad van Vietnam, Hanoi, de hand geschud met Kim Jong-un. De twee hadden een kort gesprek voor ze gingen dineren. Het hoofdbestanddeel van de top is volgens Amerikaanse zegslieden donderdag pas.

Afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, kwam met teleurstellende cijfers en kelderde 35 procent. Zuivelbedrijf Dean Foods leverde 18 procent in na cijfers. Ook winkelketens Best Buy en Lowe’s gaven een kijkje in de boeken en werden beloond met plussen van 14,3 en 2,6 procent.

Daarnaast praat Fed-voorzitter Jerome Powell verder in het Congres. Dat deed hij dinsdag ook al en toen zorgden zijn woorden nauwelijks voor reuring op de financiële markten. Het centralebankhoofd herhaalde goeddeels de boodschap van een maand terug toen de Federal Reserve besloot met de rente pas op de plaats te maken.