Wall Street opent licht lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Veel richtinggevend nieuws is er niet voor beleggers op Wall Street: de macro-economische agenda in de VS is leeg en er komen ook geen grote bedrijven met cijfers. Verder is de Amerikaanse obligatiemarkt gesloten vanwege Veterans Day.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent lager op 25.890 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2767 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1 procent kwijt tot 7334 punten.

Het cijferseizoen op Wall Street is over het hoogtepunt heen. Later deze week komen er nog resultaten van onder meer supermarktconcern Walmart, doe-het-zelfketen Home Depot, warenhuisketen Macy’s, de maker van netwerkapparatuur Cisco Systems, de producent van chips en grafische kaarten Nvidia, chipbedrijf Applied Materials en mediaconcern Viacom.

Wel was er wat overnamenieuws. Athenahealth komt voor 5,7 miljard dollar in handen van investeerders Veritas Capital en Evergreen Coast Capital. De dienstverlener aan de zorgsector steeg bijna 10 procent. Softwarebedrijf Apptio wordt voor meer dan 1,9 miljard dollar overgenomen door investeringsmaatschappij Vista Equity Partners en maakte een koerssprong van ruim 50 procent.

Apple zakte 2,4 procent na nieuwe signalen over tegenvallende interesse in de nieuwe iPhones. Toeleverancier Lumentum liet weten dat een van zijn grootste klanten de bestellingen „significant” heeft verlaagd. Apple werd niet bij naam genoemd, maar dat is de belangrijkste klant. Lumentum zakte bijna 23 procent.