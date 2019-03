Wall Street opent licht in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken in Peking en wat macro-economische gegevens. De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica sprong ruim 14 procent omhoog, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede winstprognoses voor het hele boekjaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 25.689 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2811 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 7651 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn voor handelsoverleg in de Chinese hoofdstad aangekomen. Zij gaven aan uit te kijken naar „productieve ontmoetingen” met Chinese onderhandelaars.

Voorbeurs kwam een nieuw cijfer naar buiten over de economische groei in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van 2018. De groei van ’s werelds grootste economie bedroeg 2,2 procent op jaarbasis. Bij een eerdere raming werd een vooruitgang met 2,6 procent gemeld. Economen hadden gemiddeld een bijstelling tot 2,3 procent voorspeld.

Andere bedrijven die met resultaten kwamen, waren bijvoorbeeld zakelijk dienstverlener Accenture (plus 4 procent) en PVH (plus 14,7 procent), het moederconcern van modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger.