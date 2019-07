Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine plussen aan de handel begonnen. Beleggers moeten het doen zonder groot nieuws en teren nog op de verwachting van een renteverlaging. Verder wordt gekeken naar het handelsfront en naar eventuele ontwikkelingen rondom de spanningen met Iran. Ook opende Halliburton de boeken, maar de echte cijferstroom komt later in de week pas echt op gang.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 27.185 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent tot 2984 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 8178 punten.

Oliedienstverlener Halliburton steeg ruim 5 procent. De winst ging op jaarbasis flink omlaag door bijzondere posten, met een wat lagere omzet.

Later deze week krijgen beleggers een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten voorgeschoteld van bekende namen als Amazon, Facebook, Tesla, Google-moeder Alphabet, Intel en Boeing. Ook zijn er belangrijke macro-economische cijfers, waaronder een eerste schatting over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Verder werd bekend dat kredietbureau Equifax een zaak rondom een grote hack bij het bedrijf schikt met toezichthouder FTC voor 700 miljoen dollar. Bij de hack in 2017 werden zeer gevoelige gegevens buitgemaakt van ruim 140 miljoen mensen. Equifax steeg 1,5 procent.