Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de handel begonnen. Het sentiment onder beleggers werd gesteund door bemoedigende ontwikkelingen in de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump is volgens berichten bereid het Chinese techconcern Huawei minder hard aan te pakken, als onderdeel van een mogelijke handelsdeal met Peking.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,6 procent hoger op 25.654 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2840 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 7688 punten.

De mogelijk mildere opstelling van Trump zorgde voor wat opluchting onder beleggers. De voorbije sessies zetten handelsspanningen de financiële markten namelijk nog flink onder druk, mede door de aangekondigde sancties tegen Huawei. De verliezen op de beurzen donderdag vloeiden ook voort uit het hardnekkigere geluid dat een handelsdeal tussen Peking en Washington almaar verder weg lijkt in plaats van dichterbij.

Verder kwamen enkele bedrijven nog met resultaten. Foot Locker ging onderuit na cijfers. De verkoper van sportartikelen kwam met teleurstellende resultaten. Onder meer de vergelijkbare winkelverkopen stelden teleur. Qua winst wist het bedrijf eveneens niet aan de verwachting van kenners te voldoen. Het bedrijf verloor bijna 16 procent.

Computer- en printermaker HP Inc, dat de voorbije maanden minder winst heeft gemaakt op een nagenoeg vlakke omzet, won 3 procent. HP Inc kwam voort uit de splitsing van computer- en technologieconcern Hewlett-Packard in 2015. HP Enterprises legt zich toe op software en systemen voor bedrijven. Dat bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar en dikte 4 procent aan.