Wall Street opent licht hoger

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers in New York reageren onder meer op positieve berichten over de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen en kauwen op een nieuw uitstel voor de brexit tot maximaal eind oktober.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omhoog tot 26.197 punten. De brede S&P kreeg er 0,1 procent bij op 2891 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7969 punten.

China en de Verenigde Staten hebben al over verschillende deelonderwerpen afspraken gemaakt, waardoor een handelsakkoord steeds dichterbij komt. Volgens sommige berichten zou het akkoord in juni ondertekend worden.

De Britse premier Theresa May krijgt tot uiterlijk 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen.

Tesla daalde 3,4 procent. Berichten dat door de maker van elektrische auto’s en partner Panasonic pas op de plaats wordt gemaakt met investeringen in fabrieken waren daar de reden voor.

Woonwinkelketen Bed Bath & Beyond opende de boeken en toonde een verrassend verlies. Daarop werd het aandeel 11 procent lager gezet.

Ook Walt Disney (plus 0,2 procent) staat in de belangstelling. Het entertainment- en mediabedrijf houdt een investeerdersdag en onthult daarbij waarschijnlijk zijn plannen voor een eigen streamingdienst. Daarmee zou Disney de strijd willen aangaan met Netflix (min 0,5 procent).