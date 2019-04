Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag iets hoger geopend, na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten het weinig verrassende rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve later op de handelsdag.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 26.194 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 2882 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7918 punten.

De ECB hield de rente onveranderd en herhaalde dat er zeker tot en met eind dit jaar geen rentestap volgt. ECB-president Mario Draghi zei in een toelichting dat er de komende tijd nog een aantal risicofactoren blijven, waardoor de groei van de economie in de eurozone afzwakt. Het risico op recessie blijft volgens hem klein.

De inflatie in de VS is in maart gestegen naar 1,9 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in februari. Daarmee kwam de inflatie iets hoger uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op 1,8 procent. De kerninflatie zwakte juist wat af. Het inflatiecijfer heeft invloed op het rentebeleid van de Fed.

Bij de bedrijven in New York steeg Delta Air Lines 2,8 procent na sterke kwartaalresultaten. Ook jeansmaker Levi Strauss opende de boeken, en steeg 7,8 procent.