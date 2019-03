Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag aan de handelssessie begonnen met kleine winsten. Geruchten dat de Verenigde Staten en China al eind maart een handelsakkoord ondertekenen, boden steun aan het sentiment. De twee delegaties zouden alleen nog elkaar moeten vinden in de manier waarop het schrappen van de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen plaatsvindt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,4 procent hoger op 26.120 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omhoog naar 2815 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 7583 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsvete zoals machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing zaten in de lift met plussen tot 1,1 procent.

Farmaceutisch bedrijf Eli Lilly steeg 0,6 procent, na de aankondiging dat een generieke versie van zijn insulinemedicijn met een stevige korting aan de man wordt gebracht. Aan het middel zal een veel lager prijskaartje hangen dan aan dat van de concurrenten.

Verder blijven de fusies en overnames in de Amerikaanse goudsector voor nieuws zorgen. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Mining (plus 0,6 procent) verwierp het vijandige bod van de Canadese branchegenoot Barrick Gold (min 0,7 procent) en gaat door met de eerder aangekondigde fusie met het Canadese Goldcorp.