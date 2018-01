Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers verwerkten wat macro-economische cijfers. Bij de bedrijven stond luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines in de belangstelling na bekendmaking van resultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 25.409 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 2753 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg ook 0,2 procent, tot 7168 punten.

Delta Air Lines (plus 1,1 procent) kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. De maatschappij zag voor het eerst in vijf jaar over de gehele linie de ticketprijzen stijgen, dankzij een gestaag toenemende vraag. Branchegenoten profiteerden van het goede nieuws van Delta. Zo stegen Southwest Airlines, United Continental en American Airlines tot 1,6 procent.

Met de publicatie van Delta is het cijferseizoen op Wall Street officieus van start gegaan. Vrijdag maken onder meer de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo en vermogensbeheerder BlackRock resultaten bekend.

De maker van printers en kopieerapparaten Xerox stond 4,4 procent in de plus. Het bedrijf zou in gesprek zijn met het Japanse Fujifilm over mogelijke samenwerkingen. Volgens de geruchten wordt ook een overname van Xerox niet uitgesloten.