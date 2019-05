Wall Street opent lager op handelsspanning

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verlies aan de handel begonnen. Het sentiment op de beurs werd beïnvloed door de handelsspanningen die de afgelopen dagen weer zijn opgelaaid. President Donald Trump voerde de druk op China verder op door het land de schuld te geven voor het afketsen van de voorlopige handelsdeal. Daarnaast kijken beleggers nog uit naar speeches van meerdere beleidsmakers van de Federal Reserve en wat macro-economische cijfers.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,8 procent lager op 25.760 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,8 procent in tot 2855 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,1 procent tot 7856 punten.

Trump kondigde onlangs aan de importheffingen op een flink aantal Chinese producten per vrijdag te verhogen van 10 naar 25 procent. De markt dacht juist dat een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten eraan zat te komen. De Chinese delegatie met onder anderen vicepremier Liu He is donderdag en vrijdag in Washington voor handelsoverleg. Peking liet weten dat China met tegenmaatregelen komt als de Amerikanen de importheffingen verhogen.

Aan het bedrijvenfront hadden beleggers wat minder nieuws om zich over te buigen. Het cijferseizoen komt langzaam maar zeker tot een einde. Chipconcern Intel kwam nog met een bescheiden voorspelling over zijn omzetgroei op de lange termijn en verloor 2,5 procent. Andere bedrijven in de bredere chipsector als NXP, Qualcomm en AMD zakten tot 1,5 procent.

Verder kreeg de overnamestrijd rond Anadarko (min 2,9 procent) een nieuwe wending. Olie- en gasreus Chevron verhoogt zijn eerdere bod niet en laat de kleinere branchegenoot daarmee in feite aan rivaal Occidental, die 6,3 procent daalde. Chevron (plus 3,9 procent) kiest er nu voor om flink meer aandelen te gaan inkopen.