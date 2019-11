Wall Street opent lager na records

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend, nadat de Dow-Jonesindex en de Nasdaq een dag eerder nieuwe records bereikten. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar eventuele ontwikkelingen aan het handelsfront, terwijl er ook wat bedrijfsnieuws wordt verwerkt.

De Dow noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 27.469 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3071 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 8411 punten.

Computer- en printerfabrikant HP Inc kan op belangstelling rekenen na berichten van The Wall Street Journal dat kopieermachine- en printerfabrikant Xerox een overnamebod wil doen op het bedrijf. Xerox zou 27 miljard dollar willen betalen voor HP, in aandelen en contanten. De koers van HP sprong 12,4 procent omhoog, terwijl Xerox 1,6 procent won.

Qua kwartaalcijfers opende kantoorartikelenhandelaar Office Depot (plus 10,5 procent) de boeken. De omzet viel in het afgelopen kwartaal lager uit, terwijl de nettowinst stabiel bleef. Office Depot gaf aan zijn bedrijfsstructuur onder te loep te nemen en daarbij het opzetten van een houdstermaatschappij te overwegen. De verwachtingen voor het hele jaar werden gehandhaafd.

Chipproducent Microchip Technology kwam met cijfers en vooruitzichten die zwakker uitvielen dan analisten hadden verwacht. Het aandeel ging 3,7 procent omlaag. Andere chipconcerns kwamen onder druk te staan, waaronder Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology, met minnen tot 1,1 procent.

Andere ondernemingen met resultaten waren onder meer zorgdienstverlener CVS Health, zorgverzekeraar Humana, cosmeticabedrijf Coty, fastfoodketen Wendy’s, gouddelver Barrick Gold, pizzaketen Papa John’s en Capri Holdings, het moederbedrijf van modemerken Michael Kors, Jimmy Choo en Versace.