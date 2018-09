Wall Street opent lager na banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder blijven handelsspanningen de gemoederen bezighouden. Automaker Tesla stond bij de bedrijven weer eens in de schijnwerpers, dit keer onder meer door het vertrek van een aantal mensen in de top van het bedrijf.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de openingsminuten 0,4 procent tot 25.915 punten. De brede S&P 500 speelde ook 0,4 procent kwijt tot 2867 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 7884 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in augustus sterker toenam dan voorzien en ook de gemiddelde uurlonen liepen harder op dan verwacht. Voor de maand juli werden eerdere cijfers wel naar beneden toe bijgesteld. De cijfers in het banenrapport spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Tesla speelde 8,2 procent aan beurswaarde kwijt na het bericht dat het hoofd boekhouding bij het bedrijf vertrekt. Ook het hoofd personeelszaken, die al met verlof was, keert niet meer terug. Tesla is de laatste tijd geregeld in het nieuws, onder meer vanwege het inmiddels ingetrokken plan van topman Elon Musk om Tesla van de beurs te halen. Ook het gedrag van Musk, die dit keer in een podcast wiet rookte en aan de sterke drank zat, blijft vragen oproepen bij investeerders en beleggers.