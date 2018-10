Wall Street opent lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen, waarmee de verliesreeks van eind vorige week een vervolg krijgt. Net als in Europa blijven de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent lager op 26.333 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent naar 2876 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 7742 punten.

Vorige week zorgden sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties voor flinke druk op de aandelenhandel. Maandag is de handel in staatsobligaties in de Verenigde Staten gesloten vanwege Columbus Day.

GE Capital, de investeringsdivisie van industrieel conglomeraat General Electric (GE), liet weten een pakket beleggingen in onder meer duurzame energie te verkopen aan investeerder Apollo. Volgens de partijen gaat het om investeringen met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar. GE steeg 2,8 procent.

Er was ook wat overnamenieuws. De offshore olieboorbedrijven Ensco en Rowan gaan fuseren tot een onderneming met een waarde van 12 miljard dollar. Ensco (vlak) betaalt 2,4 miljard dollar om zijn kleinere rivaal Rowan (plus 1,8 procent) over te nemen.