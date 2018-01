Wall Street opent lager

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag lager geopend. Beleggers nemen wat winst na de beste jaarstart voor de S&P 500-index in jaren. Daarbij wordt met een schuin oog gekeken naar de obligatiemarkt waar het rendement op staatspapieren met een looptijd van tien jaar boven de 2,5 procent uitkwam, het hoogste niveau in maanden.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 25.334. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2744 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7139 punten.

China overweegt volgens bronnen te stoppen met het opkopen van Amerikaanse staatsleningen. Oplopende rentes kunnen voor de financiële markten tweeledig werken. Dit kan betekenen dat beleggers meer vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten. Daarmee durven ze het aan om veilig geachte stukken van de hand te doen. Als de rente te snel oploopt, kan dat ook negatief uitpakken voor aandelenmarkten, omdat het dan aantrekkelijker wordt om in obligaties te investeren in plaats van in aandelen.

Bij de bedrijven steeg luchtvaartmaatschappij United Continental Holdings 4 procent, nadat het met vervoerscijfers kwam. Huizenbouwer Lennar kwam met minder dan verwachte cijfers over afgelopen kwartaal en leverde 0,8 procent in. Domino’s Pizza werd 3,4 procent minder waard op de aankondiging van het vertrek van topman Patrick Doyle.